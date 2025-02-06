Капітан Лас-Пальмаса призупинив кар'єру через рак

Капітан Лас-Пальмаса Кіріан Родрігес заявив, що вимушений призупинити виступи через рак.

Про це він сказав на прессконференції клубу.

"Вчора мені сказали, що маю рецидив раку. Мені доведеться знову зупинитися і пройти хіміотерапію для боротьби із хворобою", – сказав Родрігес.

Півзахисник висловив сподівання, що наступного сезону знову зможе грати, а його клуб збереже прописку у найвищому дивізіоні.

27-річний футболіст є вихованцем Лас-Пальмаса і всю кар'єру провів саме за цю команду. Цього сезону Родрігес віддав 3 результативні передачі за 21 матч Ла Ліги. Лас-Пальмас має 23 очки і посідає 15-те місце в таблиці.

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