Мені потрібні були радикальні зміни: Начо пояснив, чому залишив Реал

Центральний захисник Аль-Кадісії Начо Фернандес розповів про свій відхід з Реала у літнє трансферне вікно.

Його слова передає Madrid Xtra.

"Мій відхід? Це було нелегке рішення, тому що покинути клуб мого життя було дуже важко, але я все добре обдумав.

Мені потрібні були радикальні зміни, я відчував потребу спробувати новий досвід", — заявив Начо.

🗣️ Nacho: “My departure? It wasn’t an easy decision because leaving the club of my life was very difficult, but I had thought it through.



I needed a radical change, I felt the need to try a new experience.” pic.twitter.com/Qu8mrbrNoM — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 5, 2024

Зазначимо, що 34-річний іспанець є вихованцем Реала. У сезоні-2023/24 захисник зіграв 43 матчі на клубному рівні, у яких віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, що легенда Реала покинув іспанський клуб на правах вільного агента. За інформацією ЗМІ, зарплата Начо в саудівській команді складає 10 мільйонів євро в рік.