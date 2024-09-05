Мені потрібні були радикальні зміни: Начо пояснив, чому залишив Реал
Начо Фернандес
Transfermarkt
Центральний захисник Аль-Кадісії Начо Фернандес розповів про свій відхід з Реала у літнє трансферне вікно.
Його слова передає Madrid Xtra.
"Мій відхід? Це було нелегке рішення, тому що покинути клуб мого життя було дуже важко, але я все добре обдумав.
Мені потрібні були радикальні зміни, я відчував потребу спробувати новий досвід", — заявив Начо.
Зазначимо, що 34-річний іспанець є вихованцем Реала. У сезоні-2023/24 захисник зіграв 43 матчі на клубному рівні, у яких віддав 1 результативну передачу.
Нагадаємо, що легенда Реала покинув іспанський клуб на правах вільного агента. За інформацією ЗМІ, зарплата Начо в саудівській команді складає 10 мільйонів євро в рік.