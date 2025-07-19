Ювентусу запропонували послуги ветерана Реала

Колишній захисник мадридського Реала Лукас Васкес може продовжити кар’єру в Ювентусі.

Про це повідомляє Tuttosport.

За їхньою інформацією, агенти 34-річного іспанського ветерана запропонували його послуги Ювентусу. Для туринського клубу Васкес не є пріоритетом, проте його кандидатуру готові розглянути.

Проблемою на шляху на переходу іспанця в Ювентус може стати його зарплата. В Реалі Васкес отримував 4,5 мільйона євро на рік.

Нагадаємо, після клубного чемпіонату світу захисник покинув Реал на правах вільного агента – клуб не запропонував йому новий контракт.

Лукас Васкес у віці 16 років приєднався до академії "вершкових" після чого спочатку в оренду, а потім і повноцінно перейшов до Еспаньйола.

Через рік повноцінних виступів за "папуг" Васкес повернувся до Реала, за який провів 398 матчів, забив 38 голів та віддав 73 асисти.

У складі "королівського клубу" Васкес виграв 5 Ліг чемпіонів, 4 Суперкубки УЄФА, 4 чемпіонати, один Кубок та 4 Суперкубки Іспанії, а також тричі Клубний чемпіонат світу та один раз Інтерконтинентальний кубок.