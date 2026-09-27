Ювентус вивчає можливість підписання Ковачича та двох захисників

Ювентус стежить за Фікайо Томорі, Давідом Раумом і Матео Ковачичем.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, контракти всіх трьох завершуються влітку 2027 року, тому туринський клуб вивчає можливість запросити їх без трансферної плати.

У захисті Ювентус розглядає Томорі з Мілана. За даними видання, англієць може стати особливо актуальним варіантом, якщо туринці продадуть Федеріко Гатті.

Клуб також цікавиться лівим захисником і капітаном РБ Лейпциг Раумом, хоча той ще може продовжити угоду з німецькою командою.

У півзахисті Ювентусу подобається Ковачич із Манчестер Сіті. Туринці вважають, що 32-річний хорват міг би додати команді досвіду та технічної майстерності. Переговорів щодо цих переходів наразі немає: клуб поки оцінює можливі варіанти на майбутнє.

Напередодні Ювентус покарали за порушення хвилини мовчання на честь легенди Інтера.