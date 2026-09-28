Ювентус оголосив про повернення досвідченого бразильського голкіпера
Норберто Нето
juventus.com
Ювентус оголосив про повернення голкіпера Норберто Нето.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Угода з 37-річним бразильцем діятиме до 30 червня 2027 року.
Нето вже виступав за туринський клуб у 2015–2017 роках: провів 22 матчі та здобув із командою два титули чемпіона Італії, два Кубки країни й Суперкубок.
Після відходу з Ювентуса він грав за Валенсію, Барселону, Борнмут, Арсенал і Ботафого.
Напередодні повідомлялося, що Ювентус стежить за Фікайо Томорі, Давідом Раумом і Матео Ковачичем.