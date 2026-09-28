Ювентус оголосив про повернення досвідченого бразильського голкіпера

Ювентус оголосив про повернення голкіпера Норберто Нето.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Угода з 37-річним бразильцем діятиме до 30 червня 2027 року.

Нето вже виступав за туринський клуб у 2015–2017 роках: провів 22 матчі та здобув із командою два титули чемпіона Італії, два Кубки країни й Суперкубок.

Після відходу з Ювентуса він грав за Валенсію, Барселону, Борнмут, Арсенал і Ботафого.

Напередодні повідомлялося, що Ювентус стежить за Фікайо Томорі, Давідом Раумом і Матео Ковачичем.