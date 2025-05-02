Колишня зірка клубу АПЛ, який поборов рак, влаштував концерт із гітарою у центрі Ньюкасла

Колишній півзахисник Ньюкасла та справжній улюбленець фанатів Жонас Гутьєррес здивував мешканців англійського міста незвичною появою – аргентинець вийшов на вулицю біля монумента Грея в центрі Ньюкасла, аби зіграти на гітарі та заспівати.

Таку емоційну акцію він зняв на відео та опублікував у своєму Instagram, додавши зворушливий підпис.

"Моє місто, мій дім. Я – Джорді. Люблю це місто, люблю цих людей. Дякую за все, Ньюкасл. Грати на гітарі біля монумента – здійснена мрія".

Нагадаємо, 41-річний Гутьєррес провів 7 сезонів у "сороках" (2008–2015), зіграв 205 матчів і забив 12 голів. Його останній м’яч у футболці Ньюкасла – легендарний: саме завдяки йому клуб уникнув вильоту з АПЛ у 2015 році, перемігши Вест Гем у вирішальному турі.

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У 2012 році Гутьєрресу діагностували рак яєчка. Після складного лікування, зокрема й хірургічного втручання, він повернувся на поле і це стало справжнім символом сили та надії. За своїм поверненням до гри він навіть виграв судову справу проти клубу через дискримінацію на ґрунті інвалідності.

Раніше повідомлялося, що колишня зірка Челсі та Реал пройшов веломарафон, подолавши 225 кілометрів і випивши пиво.