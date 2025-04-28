Підкорив 225 кілометрів і відзначив пивом: колишня зірка Реала і Челсі пройшов веломарафон

Колишній гравець Реала та Челсі Еден Азар вкотре довів, що справжні чемпіони не зупиняються навіть після завершення професійної кар'єри.

34-річний бельгієць взяв участь у престижному веломарафоні Mallorca 312, де разом із 8500 учасниками проїхав усю дистанцію у 225 кілометрів!

Азар відзначив, що велика частина марафону пройшла досить комфортно, але останні кілометри стали справжнім випробуванням.

" Перші 200 км були прийнятними, але останні 25… Мені потрібно ще трохи попрацювати над тренуваннями і вагою", – заявив ексфутболіст.

Завершивши дистанцію, Азар не приховував емоцій і вирішив відновити сили по-своєму – банкою холодного пива.

Нагадаємо, що ексзірка Челсі завершив футбольну кар'єру у 2023 році у віці 32 років.

Раніше повідомлялося, що Азар розірвав Мбаппе у перегонах на машинках з картингу.