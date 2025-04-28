Підкорив 225 кілометрів і відзначив пивом: колишня зірка Реала і Челсі пройшов веломарафон
Колишній гравець Реала та Челсі Еден Азар вкотре довів, що справжні чемпіони не зупиняються навіть після завершення професійної кар'єри.
34-річний бельгієць взяв участь у престижному веломарафоні Mallorca 312, де разом із 8500 учасниками проїхав усю дистанцію у 225 кілометрів!
Азар відзначив, що велика частина марафону пройшла досить комфортно, але останні кілометри стали справжнім випробуванням.
"Перші 200 км були прийнятними, але останні 25… Мені потрібно ще трохи попрацювати над тренуваннями і вагою", – заявив ексфутболіст.
Завершивши дистанцію, Азар не приховував емоцій і вирішив відновити сили по-своєму – банкою холодного пива.
Нагадаємо, що ексзірка Челсі завершив футбольну кар'єру у 2023 році у віці 32 років.
Раніше повідомлялося, що Азар розірвав Мбаппе у перегонах на машинках з картингу.