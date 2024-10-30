Ексгравець Манчестер Юнайтед затролив Арсенал за невдалу боротьбу за чемпіонство в АПЛ

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра потролив лондонський Арсенал за невдалі спроби завоювати чемпіонський титул в АПЛ.

Ексгравця збірної Франції цитує Sportskeeda.

"Знаєте, дивитися Арсенал – це як дивитися серіал на Netflix. Завжди доводиться чекати наступного сезону. І, повірте мені, кожен сезон буде однаковим. Тож навіть не починайте порівнювати Арсенал із Манчестер Юнайтед. Звичайно, Юнайтед зараз – це катастрофа, але, будь ласка, не говоріть про Арсенал", – заявив Евра.

Нагадаємо, у попередні два сезони Арсенал фінішував другим в АПЛ, обидва рази програвши чемпіонську гонку Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося про те, що Арсенал готовий відпустити Олександра Зінченка в січні.