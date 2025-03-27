Де Хеа підтвердив намір залишитись у Фіорентині
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Давід Де Хеа підтвердив свій намір продовжити виступати у складі Фіорентини. Воротар готовий активувати опцію продовження контракт.
Слова іспанця наводить журналіст Ніколо Скіра.
За словами голкіпера, він цілком задоволений своєю кар'єрою в Італії та натякнув, що із задоволенням би залишився у Флоренції ще на рік.
Своєю чергою, в клубі також не проти підписати нову угоду із Де Хеа до 2026 року.
У нинішньому сезоні Давід зіграв у 29 матчах клубу в усіх турнірах, у яких пропустив 32 голи, а також дев'ять разів відстояв на "нуль".
Раніше повідомлялося, що Фіорентина готова викупити контракт півзахисника Ювентуса Ніколо Фаджолі.