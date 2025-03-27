Де Хеа підтвердив намір залишитись у Фіорентині

Давід Де Хеа підтвердив свій намір продовжити виступати у складі Фіорентини. Воротар готовий активувати опцію продовження контракт.

Слова іспанця наводить журналіст Ніколо Скіра.

За словами голкіпера, він цілком задоволений своєю кар'єрою в Італії та натякнув, що із задоволенням би залишився у Флоренції ще на рік.

David #DeGea confirms to Repubblica: “I’m very satisfied with #Fiorentina and I want to stay here. In my contract there is an option…”. Fiorentina are ready to trigger it to extend until 2026 (€2,4M/year). #transfers https://t.co/4XiqZmCWB5 — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 27, 2025

Своєю чергою, в клубі також не проти підписати нову угоду із Де Хеа до 2026 року.

У нинішньому сезоні Давід зіграв у 29 матчах клубу в усіх турнірах, у яких пропустив 32 голи, а також дев'ять разів відстояв на "нуль".

Раніше повідомлялося, що Фіорентина готова викупити контракт півзахисника Ювентуса Ніколо Фаджолі.