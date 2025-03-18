Фіорентина готова викупити півзахисника Ювентуса

Фіорентина задоволена виступами Ніколо Фаджолі, контракт якого належить туринському Ювентусу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

"Фіалки" роздумують над тим, щоб викупити контракт футболіста по завершенню орендної угоди, яка спливає влітку. Втім, цей пункт стане обов'язковим, якщо Фіорентина кваліфікується до одного з єврокубків за підсумками сезону. Клаусула Фаджолі складає 13,5 млн євро, а орендна плата – 2,5 млн.

#Fiorentina are very satisfied with Nicolò #Fagioli’s performances. Viola have an option to buy (13,5M + 2,5M as bonuses) from #Juventus, which received 2,5M for the loan. The option will become an obligation if Fiorentina will qualify for one of the European Cups. #Juve will… — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 18, 2025

У складі Фіорентини хавбек зіграв вісім матчів, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі. Портал Tranfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

Зазначимо, що напередодні "фіалки" вдома розбили Ювентус 3:0.

Раніше повідомлялось про інтерес представника чемпіонату Франції до Фаджолі.