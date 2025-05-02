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Легенда Манчестер Сіті розпочав переговори з клубом МЛС

Володимир Максименко — 2 травня 2025, 07:27
Легенда Манчестер Сіті розпочав переговори з клубом МЛС
Кевін Де Брейне
ФК Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін Де Брейне розпочав переговори з клубом МЛС Чикаго Файр.

Про це повідомляє ESPN.

Попри те, що Інтер Маямі має право на першочергові переговори з футболістом, у складі клубу вже є такі гравці, як Ліонель Мессі, Жорді Альба та Серхіо Бускетс, які максимально використали ліміт зарплати.

Окрім Чикаго, у послугах бельгійця зацікавлені також Нью-Йорк Сіті та Ді Сі Юнайтед. Однак, за повідомленнями ЗМІ, Де Брейне віддає перевагу саме проєкту Файр.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Де Брейне стане вільним агентом. Манчестер Сіті вирішив не продовжувати з ним контракт, чим сам гравець був шокований.

У поточному сезоні на рахунку Кевіна 5 голів і 8 асистів у 35 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.

Раніше повідомлялось, що хавбек може залишитись в АПЛ після завершення угоди з "містянами".

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