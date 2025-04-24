Де Брейне може залишитися в АПЛ після відходу з Манчестер Сіті

Астон Вілла проявляє інтерес до атакувального півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне.

Про це повідомляє Sky Sports.

Aston Villa have held internal discussions about a potential move for Kevin De Bruyne, Sky Sports News understands 🦁 pic.twitter.com/QjIn0Oox78 — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 23, 2025

За їхньою інформацією, Астон Вілла поки що не виходила з пропозицією на самого гравця, а лише провела обговорення його кандидатури всередині клубу. Також у підписанні 33-річного хавбека збірної Бельгії зацікавлені клуб МЛС Інтер Маямі та італійський Комо, представники якого вже виходили на контакт із оточенням півзахисника.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Де Брейне стане вільним агентом. Манчестер Сіті вирішив не продовжувати з ним контракт, чим сам гравець був шокований.

У поточному сезоні на рахунку Де Брейне 5 голів і 8 асистів у 35 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.