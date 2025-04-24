Де Брейне може залишитися в АПЛ після відходу з Манчестер Сіті
Кевін Де Брейне
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Астон Вілла проявляє інтерес до атакувального півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брейне.
Про це повідомляє Sky Sports.
За їхньою інформацією, Астон Вілла поки що не виходила з пропозицією на самого гравця, а лише провела обговорення його кандидатури всередині клубу. Також у підписанні 33-річного хавбека збірної Бельгії зацікавлені клуб МЛС Інтер Маямі та італійський Комо, представники якого вже виходили на контакт із оточенням півзахисника.
Нагадаємо, наприкінці поточного сезону Де Брейне стане вільним агентом. Манчестер Сіті вирішив не продовжувати з ним контракт, чим сам гравець був шокований.
У поточному сезоні на рахунку Де Брейне 5 голів і 8 асистів у 35 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.