Каррагер розповів, чому Салах підпише новий контракт з Ліверпулем

Відомий у минулому гравець Ліверпуля Джеймі Каррагер вважає, що Мохаммед Салах підпише новий контракт з "червоними", щоб забити більше голів у Прем'єр-лізі, ніж Тьєррі Анрі і Френк Лемпард.

Слова Каррагер наводить видання London Evening Standard.

"Він буде націлений на Тьєррі Анрі та Френка Лемпарда до кінця цього сезону. Я думаю, що така статистика є однією з найбільших причин, чому Мо Салах підпише новий контракт з Ліверпулем.

Звичайно, вони будуть говорити про гроші та тривалість контракту, але я думаю, що це ті речі, які дійсно стимулюють Салаха. Він б'є всі рекорди в Ліверпулі, але піднятися якомога вище в цих списках – це велика частина його фокусу як гравця. Я не кажу, що він егоїст, очевидно, що він чудовий командний гравець.

Я думаю, що кожен нападник, який хоче бути відомим як один з найкращих або найкращий, повинен бути одержимий такими речами, тому що твоя робота – забивати і допомагати команді перемагати.

Для нього зараз це питання спадщини. Він увійде в історію Ліверпуля як, можливо, найкращий, точно в трійку найкращих гравців в історії клубу. Дивлячись на Тьєррі та таких хлопців, як він, я вірю, що він має на це надію".

Наразі на рахунку Салаха 162 голи в Прем'єр-лізі. Лише на один гол його випереджає Роббі Фаулер (163), а далі йдуть Тьєррі Анрі (175) і Френк Лемпард (177).

Раніше Салах потрапив до першої десятки рейтингу найкращих гравців Прем'єр-ліги XXI століття за версією Goal.com.