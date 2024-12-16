Дієго Міліто обрали президентом його рідного клубу

Новим президентом аргентинського Расінга з Авельянеди було обрано легендарного в минулому нападника Дієго Міліто.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

На виборах була зафіксована рекордна явка членів (45,74%). 45-річний аргентинець отримав 60,08% голосів.

Міліто є вихованцем Расінга, він виступав за клуб з Авельянеди у 1999 – 2003 роках, після чого повернувся у 2014 році. Саме у статусі гравця рідного клубу нападник завершив кар’єру в травні 2016 року.

Після цього Дієго отримав посаду в структурі клубу, зокрема з червня 2019 до грудня 2020 року був спортивним директором. Аргентинець покинув клуб через розбіжності у поглядах із керівництвом. Син Міліто, Леандро, займається в академії Расінга.

У липні поточного року Міліто, разом із Андрієм Шевченком, взяв участь у товариському матчі легенд італійського футболу під назвою "Операція ностальгія".