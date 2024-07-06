"Операція ностальгія": Шевченко візьме участь у матчі легенд італійського футболу
Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко зіграє у товариському матчі легенд італійського футболу "Операція ностальгія".
Про це повідомив офіційний Instagram-акаунт події.
Склад учасників товариського матчу "Операція ностальгія"
Воротарі: Діда, Себастьян Фрай, Марко Амелія.
Захисники: Хав’єр Дзанетті, Насіменту Альдаїр, Крістіан Пануччі, Хосе Марсело Зе Марія, Луїджі Аполлоні, Крістіан Дзаккардо, Нікола Легроттальє, Енріко Анноні, Роберто Краверо, Лука Антоніні, Паоло Де Чельє.
Півзахисники: Дієго Фузер, Даміано Томмазі, Гіоргос Карагуніс, Серджіо Вольпі, Стефано Ераніо, Мауро Брессан, П’єрлуїджі Орландіні, Крістіан Зеноні, Анджело Карбоне.
Нападники: Андрій Шевченко, Роберто Баджо, Дієго Міліто, Антоніо Ді Натале, Нікола Аморусо, Деніс Герман, Серджіо Пеліссьє, Мікеле Падовано, Філіппо Маньєро, Даріо Губнер, Массіо Марацціна, Паскуале Луїсо, Андреа Карраччоло, Раффаеле Рубіно, Реджина Барезі.
Гра відбудеться завтра, 7 липня, в Новарі.