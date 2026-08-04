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Манчестер Юнайтед націлився на трансфер захисника Расінга

Олександр Булава — 4 серпня 2026, 22:40
Манчестер Юнайтед націлився на трансфер захисника Расінга
Хорхе Салінас
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Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері 19-річного іспанського лівого захисника Расінга Хорхе Салінаса.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

МЮ розглядає варіант із виплатою повної клаусули гравця, яка становить 16 млн євро. Втім, Салінас є альтернативним варіантом — пріоритетною ціллю манкуніанців на позицію лівого флангу залишається 21-річний англієць Льюїс Голл із Ньюкасла.

Зазначається, що скаути "червоних дияволів" мають високі оцінки виступів Хорхе на нещодавньому чемпіонаті Європи U-19, де він здобув титул у складі збірної Іспанії.

Оборонцем цікавиться також Барселона, однак каталонці оцінюють гравця лише у 4–6 млн євро і не готова платити повну суму викупу.

У минулому сезоні Салінас провів за Расінг 34 матчі, у яких відзначився 7 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що центральний нападник англійського Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе опинився у сфері інтересів туринського Ювентуса.

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