Підозрюють суїцид. Пішов із життя легенда Фіорентини

У вівторок, 22 липня, у віці 64 років пішов із життя відомий у минулому італійський захисник Челесте Пін.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За попередньою інформацією, причиною смерті, найімовірніше, став суїцид. Тіло піна було знайдене у нього вдома. Один із родичів колишнього спортсмена забив на сполох після того, як впродовж декількох днів Пін не виходив із ним на зв’язок.

Захисник відомий, перш за все, за виступами за Фіорентину в 1982 – 1991 роках. У 1990 році вийшов із командою до фіналу Кубку УЄФА. За ту команду грали такі футболісти як Роберто Баджо, Дунга та нинішній тренер Фіорентини Стефано Піолі.

Також Пін виступав за Перуджу, Верону та Сієну. В 1980 – 1984 роках провів 12 матчів за молодіжну збірну Італії U-21, з якою завоював бронзу молодіжного Євро-1984. У 2022 році Піна включили в Зал слав Фіорентини.

Напередодні помер легенда Ліверпуля Джої Джонс.