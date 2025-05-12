Шацьких очолить клуб із Узбекистану

Колишній форвард Динамо Київ Максим Шацьких стане новим головним тренером узбекистанського Андіжана.

Про це повідомляє Динамоманія.

Андіжан як володар Кубку Узбекистана у наступному сезоні зіграє в Лізі чемпіонів Азії 2 – другому за силою континентальному турнірі азійського футболу.

Останнім місцем роботи Шацьких був Пахтакор, який він тренував у 2022 – 2024 роках. Двічі приводив клуб до перемог у чемпіонаті Узбекистану. До цього обіймав посаду спортивного директора Пахтакора.

У 2017 – 2021 роках Шацьких працював асистентом Олександра Хацкевича, коли білоруський фахівець очолював київське Динамо та російський Ротор.

Зазначимо, що Шацьких зі 124 голами є найкращим бомбардиром у історії чемпіонату України. В УПЛ він виступав за Динамр, Арсенал Київ, Чорноморець і Говерлу.