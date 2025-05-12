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Шацьких очолить клуб із Узбекистану

Олег Дідух — 12 травня 2025, 13:53
Шацьких очолить клуб із Узбекистану
Максим Шацьких
ФК Динамо Київ

Колишній форвард Динамо Київ Максим Шацьких стане новим головним тренером узбекистанського Андіжана.

Про це повідомляє Динамоманія.

Андіжан як володар Кубку Узбекистана у наступному сезоні зіграє в Лізі чемпіонів Азії 2 – другому за силою континентальному турнірі азійського футболу.

Останнім місцем роботи Шацьких був Пахтакор, який він тренував у 2022 – 2024 роках. Двічі приводив клуб до перемог у чемпіонаті Узбекистану. До цього обіймав посаду спортивного директора Пахтакора.

У 2017 – 2021 роках Шацьких працював асистентом Олександра Хацкевича, коли білоруський фахівець очолював київське Динамо та російський Ротор.

Зазначимо, що Шацьких зі 124 голами є найкращим бомбардиром у історії чемпіонату України. В УПЛ він виступав за Динамр, Арсенал Київ, Чорноморець і Говерлу.

Максим Шацьких

Максим Шацьких

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