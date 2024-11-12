Лемпард очолить клуб із Чемпіоншипу
Френк Лемпард
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Легенда Челсі Френк Лемпард близький до призначення на посаду головного тренера клубу Чемпіоншипу Ковентрі.
Про це повідомляє The Mirror.
Минулого тижня Ковентрі звільнив Марка Робінса, який очолював команду з березня 2017 року. Наразі команда з 16 очками у 15 матчах посідає 17 місце з 24 клубів у турнірній таблиці Чемпіоншипу.
Переговори з Лемпардом близькі до успішного завершення. Останнім місцем роботи тренера був Челсі, з яким він працював навесні 2023 року. Також 46-річний англійський фахівець очолював Евертон і Дербі Каунті.
Раніше повідомлялося про те, що кандидатуру Лемпарда розглядала Рома Артема Довбика, проте італійський клуб відмовився від ідеї запрошення колишнього хавбека збірної Англії.