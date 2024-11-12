Лемпард очолить клуб із Чемпіоншипу

Легенда Челсі Френк Лемпард близький до призначення на посаду головного тренера клубу Чемпіоншипу Ковентрі.

Про це повідомляє The Mirror.

Минулого тижня Ковентрі звільнив Марка Робінса, який очолював команду з березня 2017 року. Наразі команда з 16 очками у 15 матчах посідає 17 місце з 24 клубів у турнірній таблиці Чемпіоншипу.

Переговори з Лемпардом близькі до успішного завершення. Останнім місцем роботи тренера був Челсі, з яким він працював навесні 2023 року. Також 46-річний англійський фахівець очолював Евертон і Дербі Каунті.

Раніше повідомлялося про те, що кандидатуру Лемпарда розглядала Рома Артема Довбика, проте італійський клуб відмовився від ідеї запрошення колишнього хавбека збірної Англії.