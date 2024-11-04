Ексзірка Челсі отримав тренерську ліцензію

Відомий у недавньому минулому півзахисник Майкл Ессьєн отримав тренерську ліцензію УЄФА.

Про це повідомив сам 41-річний ганець у своїх соцмережах.

З 2020 року Ессьєн працює асистентом головного тренера данського Нордшелланда. Проте тепер він має право самому працювати головним тренером.

В якості гравця Ессьєн найбільш відомий своїми виступами за Челсі у 2005 – 2014 роках. Також захищав кольори Бастії, Ліона, Реала, Мілана, Панантінаїкоса, індонезійського Персіба та азербайджанського Сабаїла.

З Челсі ставав переможцем Ліги чемпіонів 2012 року, вигравав АПЛ 2006 та 2010 років. У період з 2002 до 2014 року провів 59 матчів і забив 9 голів за збірну Гани.

Раніше Ліонель Мессі заявив, що не планує ставати тренером.