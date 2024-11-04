Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ексзірка Челсі отримав тренерську ліцензію

Олег Дідух — 4 листопада, 13:52
Ексзірка Челсі отримав тренерську ліцензію
Майкл Ессьєн
instagram.com/michaelessien

Відомий у недавньому минулому півзахисник Майкл Ессьєн отримав тренерську ліцензію УЄФА.

Про це повідомив сам 41-річний ганець у своїх соцмережах.

З 2020 року Ессьєн працює асистентом головного тренера данського Нордшелланда. Проте тепер він має право самому працювати головним тренером.

В якості гравця Ессьєн найбільш відомий своїми виступами за Челсі у 2005 – 2014 роках. Також захищав кольори Бастії, Ліона, Реала, Мілана, Панантінаїкоса, індонезійського Персіба та азербайджанського Сабаїла.

З Челсі ставав переможцем Ліги чемпіонів 2012 року, вигравав АПЛ 2006 та 2010 років. У період з 2002 до 2014 року провів 59 матчів і забив 9 голів за збірну Гани.

Раніше Ліонель Мессі заявив, що не планує ставати тренером.

УЄФА Майкл Ессьєн

УЄФА

УЄФА дискваліфікував суддів, які мали обслуговувати матч Динамо – Рейнджерс
Україна зберегла позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Мудрик став найкращим гравцем матчу Панатінаїкос – Челсі в Лізі конференцій
Барселона розгромила Баварію: огляд матчу Ліги чемпіонів
УЄФА оштрафувала Атлетик та заборонив продавати квитки на матч Ліги Європи

Останні новини