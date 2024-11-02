Мессі розповів, чи збирається стати тренером

Зірковий форвард Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що не збирається пробувати свої сили у тренерській діяльності після завершення кар’єри.

37-річного нападника цитує Фабріціо Романо.

"Я не планую стати тренером, коли завершу кар’єру гравця. Це не те, що я розглядаю", – заявив Мессі.

Контракт аргентинця з Інтер Маямі розрахований до кінця грудня 2025 року. У Вересні повідомлялося про те, що форвард планує повернутися у свій рідний клуб, Ньюеллс Олд Бойз.

У поточному сезоні на рахунку нападника 20 голів і 11 асистів у 20 матчах в усіх турнірах на клубному рівні.

Раніше Мессі розповів, чи збирається брати участь у чемпіонаті світу 2026 року. Ця світова першість може стати для нього шостою в кар’єрі.