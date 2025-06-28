Один з кращих бомбардирів Бернлі в АПЛ продовжив контракт з клубом

Нападник Бернлі Ешлі Барнс підписав новий контракт з клубом після виходу команди в АПЛ.

Про це повідомила пресслужба "бордових".

Угоду з 35-річним футболістом розраховано на один рік. Барнс є одним з кращих бомбардирів Бернлі в межах Прем'єр-ліги – 42 голи. Лідер заліку, Кріс Вуд, має 49 забитих м'ячів.

Burnley Football Club are pleased to confirm that striker Ashley Barnes has signed a new one-year deal at Turf Moor 🙌



Here to stay 🤝 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) June 27, 2025

Вперше Барнс почав виступати за колектив у 2014 році, але залишив Бернлі через 9 років. Взимку 2025-го форвард повернувся на "Терф Мур".

Нагадаємо, минулий сезон Бернлі завершив на другому місці у Чемпіоншипі, гарантувавши собі промоушн до елітного дивізіону.

Раніше Евертон Миколенка оголосив про підписання нового контракту з досвідченим футболістом.