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Один з кращих бомбардирів Бернлі в АПЛ продовжив контракт з клубом

Володимир Максименко — 28 червня 2025, 11:13
Ешлі Барнс
Ешлі Барнс
Бернлі

Нападник Бернлі Ешлі Барнс підписав новий контракт з клубом після виходу команди в АПЛ.

Про це повідомила пресслужба "бордових".

Угоду з 35-річним футболістом розраховано на один рік. Барнс є одним з кращих бомбардирів Бернлі в межах Прем'єр-ліги – 42 голи. Лідер заліку, Кріс Вуд, має 49 забитих м'ячів.

Вперше Барнс почав виступати за колектив у 2014 році, але залишив Бернлі через 9 років. Взимку 2025-го форвард повернувся на "Терф Мур".

Нагадаємо, минулий сезон Бернлі завершив на другому місці у Чемпіоншипі, гарантувавши собі промоушн до елітного дивізіону.

Раніше Евертон Миколенка оголосив про підписання нового контракту з досвідченим футболістом.

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