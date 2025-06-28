Один з кращих бомбардирів Бернлі в АПЛ продовжив контракт з клубом
Ешлі Барнс
Бернлі
Нападник Бернлі Ешлі Барнс підписав новий контракт з клубом після виходу команди в АПЛ.
Про це повідомила пресслужба "бордових".
Угоду з 35-річним футболістом розраховано на один рік. Барнс є одним з кращих бомбардирів Бернлі в межах Прем'єр-ліги – 42 голи. Лідер заліку, Кріс Вуд, має 49 забитих м'ячів.
Вперше Барнс почав виступати за колектив у 2014 році, але залишив Бернлі через 9 років. Взимку 2025-го форвард повернувся на "Терф Мур".
Нагадаємо, минулий сезон Бернлі завершив на другому місці у Чемпіоншипі, гарантувавши собі промоушн до елітного дивізіону.
Раніше Евертон Миколенка оголосив про підписання нового контракту з досвідченим футболістом.