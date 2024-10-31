Мюллер розглядає пропозиції від клубів МЛС

Легенда Баварії Томас Мюллер розглядає варіанти від клубів Major league soccer.

Про це пише Bild.

Контракт футболіста з Баварією закінчується влітку, він готовий спробувати себе в новому чемпіонаті. США для нього є пріоритетом.

35-річний Мюллер грає за Баварію з 2009 року. За цей період він виграв із командою 32 трофеї.

Цього сезону досвідчений футболіст відіграв 12 матчів у всіх турнірах і забив 3 голи. Портал Transfermarkt оцінює німця у 8 млн євро.

Нагадаємо, вчора, 30 жовтня, Баварія впевнено здолала Майнц у Кубку Німеччини.