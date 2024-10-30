Кубок Німеччини: Баварія розгромила Майнц, Айнтрахт мінімально обіграв Боруссію М

У середу, 30 жовтня, завершилися 8 матчів 2 раунду Кубку Німеччини з футболу.

Мюнхенська Баварія на виїзді розгромила Майнц з рахунком 4:0. Всі голи були забиті ще в першому таймі. Героєм гри став Джамал Мусіала, який оформив хеттрик.

Айнтрахт на власному полі мінімально здолав Боруссію Менхенгладбах. Господарі з 15 хвилини залишилися в десятьох через вилучення Теате, але це не завадило їм здобути тріумф.

Представник Бундесліги Гайденгайм у Берліні поступився Герті, яка зараз грає у другому за силою дивізіоні. Інший столичний клуб Уніон сенсаційно програв у Білефельді Армінії.

Суперник Динамо по Лізі Європи Гоффенгайм вдома переграв Нюрнберг. Зазначимо, що Нюрнберг зараз очолює легенда збірної Німеччини Мірослав Клозе.

Кубок Німеччини-2024/25 – 2 раунд

30 жовтня

Падерборн – Вердер 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дукш (30)

Герта – Гайденгайм 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Шерхант (16), 2:0 – Кюїзанс (74), 2:1 – Шиммер (89)

Фрайбург – Гамбург 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Гінтер (19), 2:0 – Гріфо (44, пен), 2:1 – Мефферт (51)

Айнтрахт – Боруссія М 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Екетіке (45+2), 1:1 – Ітакура (47), 2:1 – Мармуш (70)

Майнц – Баварія 0:4 (0:4)

Голи: 0:1 – Мусіала (2), 0:2 – Мусіала (37), 0:3 – Сане (45), 0:4 – Мусіала (45+4)

Армінія – Уніон Берлін 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Вьорль (12), 2:0 – Беккер (71)

Гоффенгайм – Нюрнберг 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Табакович (28), 1:1 – Емерлі (48), 2:1 – Шавес (72)

Динамо Дрезден – Дармштадт 2:3 (0:0)

Голи: 0:1 – Вукотич (57), 1:1 Леммер (85), 1:2 – Кемпе (90+1), 2:2 – Леммер (90+11), 2:3 – Лідберг (98)

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, також було проведено 8 матчів цієї стадії Кубку Німеччини. З результатами можна ознайомитися ТУТ.