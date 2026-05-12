Легенда Барселони отримав штраф за фінансові махінації

Легендарний ексзахисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке був визнаний винним у фінансових махінаціях.

Про це повідомляє Voz Populi.

Національна комісія з цінних паперів і бірж Іспанії визнала Піке винним у інсайдерській торгівлі на фондовому ринку на початку 2021 року.

22 січня 2021 року компанія Atrys Health оголосила про наміри придбати Aspy Global Services. Директором останньої був Хосе Еліас Наварро. Після цього акції Atrys Health суттєво виросли в ціні.

За два дні до оголошення Наварро повідомив Піке про перебіг переговорів, після чого футболіст придбав акцій Atrys Health на 240 тисяч євро. 27 січня Жерар продав акції за 290 тисяч, отримавши 50 тисяч прибутку. За це Піке отримав штраф у розмірі 200 тисяч євро.

Нещодавно каталонець, який є власником клубу Андорра, отримав 6-матчеву дискваліфікацію за свою поведінку на матчі Сегунди проти Альбасете.