Легенда Барселони підтримав опонента Лапорти на майбутніх виборах президента клубу

Колишній тренер та легенда Барселони Хаві Ернандес обрав свого фаворита на майбутніх виборах президента клубу.

Про це повідомляє BarcaTimes.

Фахівець відвідав захід, на якому Віктор Фонт та його команда презентували свою опозиційну силу та розпочали передвиборчу кампанію – Хаві особисто виступав та підтримував кандидата.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 & 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Xavi lends support to Victor Font led “Nosaltres” campaign for the upcoming presidential elections, which is a coalition of many opposition groups. He was present at the launch today. #fcblive pic.twitter.com/WyGWshkKAJ — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 17, 2025

Зазначимо, що Фонт претендував на пост президента Барселони у 2021 році, але тоді до управління "блаугранас" повернувся Жоан Лапорта.

Хаві працював у стані каталонського колективу з 2021 по 2024 рік – тоді Лапорта спочатку вмовляв фахівця не подавати у відставку, а згодом звільнив сам, через що стосунки сторін зіпсувались.

Вибори президента Барселони мають пройти у березні або квітні 2026 року.

