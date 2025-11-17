Українська правда
Вперше з 2023 року: Барселона повертається на Капм Ноу

Олександр Булава — 17 листопада 2025, 18:35
Барселона

Барселона готується повернутися на легендарний "Камп Ноу", який останні два роки перебував на реконструкції.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22 листопада каталонці приймуть Атлетика Більбао в межах 13-го туру чемпіонату Іспанії.

Зазначимо, що у листопада Барселона провела на оновленому стадіоні відкрите тренування.

Реконструкція "Камп Ноу" розпочалася у 2023 році в межах проєкту Espai Barça. Стадіон отримав нові трибуни, сучасний дах, поліпшену акустику та новітні технології безпеки. Оновлена арена зможе приймати понад 100 тисяч глядачів.

Раніше ми писали, що Барселона планує провести прощальний матч Мессі на "Камп Ноу".

