Вперше з 2023 року: Барселона повертається на Капм Ноу

Барселона готується повернутися на легендарний "Камп Ноу", який останні два роки перебував на реконструкції.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22 листопада каталонці приймуть Атлетика Більбао в межах 13-го туру чемпіонату Іспанії.

Зазначимо, що у листопада Барселона провела на оновленому стадіоні відкрите тренування.

Реконструкція "Камп Ноу" розпочалася у 2023 році в межах проєкту Espai Barça. Стадіон отримав нові трибуни, сучасний дах, поліпшену акустику та новітні технології безпеки. Оновлена арена зможе приймати понад 100 тисяч глядачів.

