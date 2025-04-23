Легенда Барселони виявив бажання стати тренером

Легендарний експівзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста виявив бажання розпочати тренерську кар'єру.

Слова іспанця наводить журналіст Фабріціо Романо.

За словами 40-річного Іньєсти, він наразі знаходиться на початку тренерського шляху, але йому дуже цікаво це вивчати. Колишній футболіст заявив, що одного разу хотів би очолити якись клуб.

🚨 Andrés Iniesta: “I’d like to become a coach one day”.



“There’s still time. I’m still in the early stages. But yes, I like it!”, told El Pais. pic.twitter.com/9saMSseGM7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2025

Нагадаємо, за свою кар'єру Андрес пограв у Барселоні (2001 – 2018), Віссел Кобе (2018 – 2023) та ФК Емірати, де і завершив кар'єру влітку 2024 року.

Зазначимо, що наприкінці 2024 року Іньєста вирішив придбати клуб з третього данського дивізіону.