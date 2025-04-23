Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Легенда Барселони виявив бажання стати тренером

Володимир Максименко — 23 квітня 2025, 14:48
Легенда Барселони виявив бажання стати тренером
Андрес Іньєста
instagram.com/andresiniesta8

Легендарний експівзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста виявив бажання розпочати тренерську кар'єру.

Слова іспанця наводить журналіст Фабріціо Романо.

За словами 40-річного Іньєсти, він наразі знаходиться на початку тренерського шляху, але йому дуже цікаво це вивчати. Колишній футболіст заявив, що одного разу хотів би очолити якись клуб.

Нагадаємо, за свою кар'єру Андрес пограв у Барселоні (2001 – 2018), Віссел Кобе (2018 – 2023) та ФК Емірати, де і завершив кар'єру влітку 2024 року.

Зазначимо, що наприкінці 2024 року Іньєста вирішив придбати клуб з третього данського дивізіону.

Барселона Андрес Іньєста

Андрес Іньєста

Разом з Іньєстою та Кроосом: Коноплянка потрапив у символічну збірну з гравців, що завершили кар'єру в 2024
Пірло лише десятий. Складено рейтинг найкращих півзахисників ХХІ століття
Мессі очолив рейтинг найкращих гравців Барселони у XXI столітті
Іньєста придбав клуб третього дивізіону Данії
Не Модрич і не Іньєста: названо найкращого центрального півзахисника в історії Ліги чемпіонів

Останні новини