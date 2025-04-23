Легенда Барселони виявив бажання стати тренером
Андрес Іньєста
instagram.com/andresiniesta8
Легендарний експівзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста виявив бажання розпочати тренерську кар'єру.
Слова іспанця наводить журналіст Фабріціо Романо.
За словами 40-річного Іньєсти, він наразі знаходиться на початку тренерського шляху, але йому дуже цікаво це вивчати. Колишній футболіст заявив, що одного разу хотів би очолити якись клуб.
Нагадаємо, за свою кар'єру Андрес пограв у Барселоні (2001 – 2018), Віссел Кобе (2018 – 2023) та ФК Емірати, де і завершив кар'єру влітку 2024 року.
Зазначимо, що наприкінці 2024 року Іньєста вирішив придбати клуб з третього данського дивізіону.