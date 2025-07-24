Фламенго підписав легенду Атлетико Мадрид

Колишня зірка Атлетико Мадрид Сауль Ньїгес став гравцем Фламенго.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

30-річний іспанець підписав із Фламенго контракт на 3,5 роки – до кінця грудня 2028 року. Сауль перейшов у Фламенго на правах вільного агента, перед цим розірвавши контракт із Атлетико Мадрид.

У складі бразильського клубу півзахисник виступатиме під 8-м номером. Раніще Сауль був близьким до переходу в Трабзонспор, проте відмовив турецькому клубу з сімейних обставин.

Сауль потрапив у структуру Атлетико в 2008 році. З цього часу за основу "матрацників" він провів 427 матчів і забив 48 голів. В минулому сезоні грав в оренді за Севілью, де зіграв 26 поєдинків і відзначився голом та шістьма асистами.