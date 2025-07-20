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Легенда Атлетико стане одноклубником українців у Трабзонспорі – джерело

Андрій Мошкун — 20 липня 2025, 16:22
Легенда Атлетико стане одноклубником українців у Трабзонспорі – джерело
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Центральний півзахисник Сауль Ньїгес передчасно покине мадридський Атлетіко і переїде у Туреччину.

Про це інформує журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що 30-річний іспанець розірве контракт із мадридський клубом, який чинний ще рік. Після цього Сауль повинен стати гравцем Трабзонспора на правах вільного агента.

Півзахисник та турецький клуб вже домовилися щодо контракту. Сауль виступає за різні команди Атлетико близько 14 років.

За цей час за основу "матрацників" він провів 427 матчів і забив 48 голів. В минулому сезоні грав в оренді за Севілью, де зіграв 26 поєдинків і відзначився голом та шістьма асистами.

Нагадаємо, що за Трабзонспор грають українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан.

Раніше Трабзонспор ухвалив рішення щодо майбутнього Сікана.

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