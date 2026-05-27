Легенда Атлетико Мадрид може очолити Баєр
Філіпе Луїс
Новим головним тренером леверкузенського Баєра може стати бразильський фахівець Філіпе Луїс.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, саме 40-річний бразилець є пріоритетною кандидатурою Баєра на заміну данському фахівцеві Касперу Юльману. Переговори з Філіпе Луїсом уже стартували. У Баєра є дві альтернативних кандидатури, проте саме Філіпе Луїс – беззаперечний пріоритет №1.
Баєр може стати другим клубом у тренерській біографії бразильця. У 2024 – 2026 роках він очолював Фламенго, який привів до перемог у чемпіонаті Бразилії та Копа Лібертадорес 2025 року.
Раніше повідомлялося про інтерес Баєра до головного тренера Борнмута Андоні Іраоли, який отримав пропозицію від Мілана.