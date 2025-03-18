Колишній капітан Атлетико очолив клуб Сегунди

Колишній капітан мадридського Атлетико Габі Фернандес очолив Сарагосу.

Про це повідомила пресслужба клубу Сегунди.

Для 41-річного фахівця це буде не перший досвід роботи тренером. З 2023 року Габі очолював Хетафе-Б, який грає у п'ятому за силою дивізіоні Іспанії.

Зазначимо, що з 2007 до 2011 Габі грав за Сарагосу. За "бланкільйос" хавбек загалом відіграв 144 гри, забив 16 голів. У сезоні 2008/09 став віцечемпіоном Сегунди.

З 2001 до 2007, а також з 2011 до 2018 виступав за Атлетико Мадрид. За мадридців провів 407 матчів і забив 10 голів.

Наразі Сарагоса посідає 18-те місце в таблиці, набравши 36 очок за 31 тур. Клуб лише на 1 бал випереджає Ельденсе, який знаходиться в зоні вильоту.

Нагадаємо, Маурісіо Почеттіно може повернутися в клуб, який вже тренував.