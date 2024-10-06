Барселона може підписати півзахисника Баварії

Каталонська Барселона може відновити інтерес до півзахисника німецької Баварії Браяна Сарагоси.

Про це повідомляє Mundodeportivo.

За інформацією джерела, Сарагоса не зміг переконати Вінсента Компані, щоб грати за основну команду мюнхенців влітку і домовився про оренду в Осасуну на сезон-2024/25, де набув хорошої форми.

Раніше Барселона була пов’язана з пропозицією щодо 23-річного гравця, перш ніж він перейшов до Німеччини, і цей інтерес може відродитися у 2025 році. Осасуна не містить пункту про купівлю в угоді, і Баварія, швидше за все, вимагатиме близько 12 мільйонів євро як трансферну суму.

Іспанець у сезоні-2023/24 відіграв 28 матчів на клубному рівні, відзначившись 6 голами та 2 асистами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 12 млн євро.

Нагадаємо, напередодні з'явилась інформація, що "синьо-гранатові" можуть повернути свого зіркового гравця у 2025 році.