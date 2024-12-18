17 очок Ягупової допомогли Валенсії перемогти Сарагосу в Євролізі

Капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова провела вдалий матч за Валенсію в Євролізі: 17 очок, 6 підбирань, 7 передач, 4 перехоплення при 4 втратах та 1 фолі.

Така активність Ягупової допомогла обіграти Сарагосу в овертаймі з рахунком 90:82.

Загалом в нинішньому сезоні Євроліги українка грає в середньому 33,1 хвилину, набираючи 12,1 очка, 4 підбирання та 4,8 передач.

Додамо, що Валенсія закріпилась на другій сходинці турнірної таблиці другого етапу Євроліги, маючи 7 перемог у 8 матчах і поступаючись лише Фенербахче, який ще не програвав. Сарагоса та Прага мають 5 і 4 перемоги відповідно, а у графі поразки у команд написано по три. До плейоф виходять чотири команди з групи.

Нещодавно, 24 очки Ягупової не допомогли Валенсії уникнути першої поразки у сезоні в чемпіонаті Іспанії.