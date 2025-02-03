Захисник Динамо близький до підписання контракту з іспанським клубом

Сарагоса близька до оренди захисника Динамо Максима Дячука.

Про це повідомляє Еlperiodicodearagon.

За інформацію джерела, іспанський та український клуби перебувають на заключному етапі перегорів щодо оренди футболіста.

Також в угоді буде передбачена опція викупу контракту захисника за трохи більше ніж 1 млн євро.

Зазначається, що сторони ще мають зійтися на точній сумі, яка може стати на заваді переговорам. Якщо у цьому процесі не відбудеться радикальних змін, то перехід Дячука має відбутися.

Також зауважимо, що українець вже підписався на акаунт клубу в соцмережі Instagram.

Раніше повідомлялося. що вінгер азербайджанської Зіри Саліфу Сума може стати гравцем київського Динамо. Український клуб готовий заплатити за 21-річного гвінейця 1 млн євро.