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Захисник Динамо близький до підписання контракту з іспанським клубом

Олексій Мурзак — 3 лютого 2025, 15:37
Захисник Динамо близький до підписання контракту з іспанським клубом
Максим Дячук
ФК Динамо Київ

Сарагоса близька до оренди захисника Динамо Максима Дячука.

Про це повідомляє Еlperiodicodearagon.

За інформацію джерела, іспанський та український клуби перебувають на заключному етапі перегорів щодо оренди футболіста.

Також в угоді буде передбачена опція викупу контракту захисника за трохи більше ніж 1 млн євро.

Зазначається, що сторони ще мають зійтися на точній сумі, яка може стати на заваді переговорам. Якщо у цьому процесі не відбудеться радикальних змін, то перехід Дячука має відбутися.

Також зауважимо, що українець вже підписався на акаунт клубу в соцмережі Instagram.

Раніше повідомлялося. що вінгер азербайджанської Зіри Саліфу Сума може стати гравцем київського Динамо. Український клуб готовий заплатити за 21-річного гвінейця 1 млн євро.

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