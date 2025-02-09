Клуб Ла Ліги підписав контракт із 20-річним вихованцем Динамо

Вихованець київського Динамо Марко Подоляк підписав контракт із клубом Ла Ліги Леганес.

Про це повідомила пресслужба іспанської команди.

Деталі угоди невідомі. Також немає інформації щодо того, за яку саме команду Леганеса гратиме 20-річний українець.

Подоляк був у системі Динамо. Після початку повномасштабної війни він переїхав до Англії, де виступав за Брекнелл Таун з 7-го дивізіону Англії. Потім був на перегляді у Квінз Парк Рейнджерс.

Влітку 2023 року півзахисник приєднався до Вісли з міста Плоцьк, але в липні покинув клуб вільним агентом. У вересні 2024 року підписав контракт із Райо Вальєкано.