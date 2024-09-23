Клуб Ла Ліги підписав вихованця Динамо

Вихованець київського Динамо Марко Подоляк підписав контракт із клубом Ла Ліги Райо Вальєкано.

Про це повідомив футболіст у себе на сторінці в Instagram.

Деталі угоди невідомі, оскільки клубна пресслужба ще не робила новини про перехід 20-річного атакувального півзахисника.

Немає інформації і щодо того, за яку саме команду Райо Вальєкано буде виступати Подоляк.

Подоляк був у системі Динамо. Після початку повномасштабної війни він переїхав до Англії, де виступав за Брекнелл Таун з 7-го дивізіону Англії. Потім був на перегляді у Квінз Парк Рейнджерс. Влітку 2023 року приєднався до Вісли з міста Плоцьк, але в липні покинув клуб вільним агентом.