Клуб Ла Ліги підписав вихованця Динамо
Марко Подоляк
marik_poldi22
Вихованець київського Динамо Марко Подоляк підписав контракт із клубом Ла Ліги Райо Вальєкано.
Про це повідомив футболіст у себе на сторінці в Instagram.
Деталі угоди невідомі, оскільки клубна пресслужба ще не робила новини про перехід 20-річного атакувального півзахисника.
Немає інформації і щодо того, за яку саме команду Райо Вальєкано буде виступати Подоляк.
Подоляк був у системі Динамо. Після початку повномасштабної війни він переїхав до Англії, де виступав за Брекнелл Таун з 7-го дивізіону Англії. Потім був на перегляді у Квінз Парк Рейнджерс. Влітку 2023 року приєднався до Вісли з міста Плоцьк, але в липні покинув клуб вільним агентом.