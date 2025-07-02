Лебеденко: Вже у молодіжній збірній було помітно, що Мудрик – це топ. Йому під силу повернутися

Український захисник португальської Віторії Гімарайнш Орест Лебеденко розповів про свій період у молодіжній збірній України, де він грав разом з Михайлом Мудриком. За словами Ореста, вже тоді було помітно шалений талант Михайла.

Його цитує Український футбол.

"Чи були претензії у молодіжці, за те, що Мудрик перетягував ковдру на себе? Та ні. Які претензії? Він все правильно робив. Якби я так само вмів, як Мудрик, то діяв би ідентично. У Михайла талант, хто що міг сказати? В молодіжці ніхто нічого йому не говорив за це. Людина літає по полю ніби літак, що тут сказати? Тренери навпаки йому говорили: "Обігруй". Вже тоді було помітно, що Мудрик – це топ", – сказав Лебеденко.

Він впевнений, що Михайло не вживав свідомо допінг. Також футболіст переконаний, Мудрик зможе повернутися на свій рівень після дискваліфікації.

"Я впевнений на 100%, що він свідомо не вживав заборонені речовини. Якщо Мудрик відкрив пробу "Б", значить він точно не робив це навмисно, він був впевнений у своїй правоті. Звичайно це серйозний удар, але ви ж знаєте Мудрика. Він 100% тренується, працює над собою. Я вважаю, Мудрик в змозі повернутися на свій попередній рівень після дискваліфікації. Думаю, Мудрик навіть у цей момент може бути в тренажерному залі. Але дуже прикро за нього, бо це такий талант… Це велика втрата для українського футболу".

Нагадаємо, Лебеденко перейшов до Віторії цим літом. Контракт 26-річного українця з новою командою розрахований на 3 роки, до 2028-го, про фінансову складову не розголошується.

Гравець приєднався до клубу в статусі вільного агента після того, як завершився його контракт з Візелою, що виступає у другому дивізіоні чемпіонату Португалії.