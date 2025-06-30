Відомий португальський клуб оголосив про підписання українського захисника

Віторія Гімарайнш оголосила про підписання українського захисника Ореста Лебеденка.

Про це повідомила пресслужба португальського клубу.

Контракт 26-річного українця з новою командою розрахований на 3 роки, до 2028-го, про фінансову складову не розголошується. До Віторії Лебеденко перейшов у статусі вільного агента після того, як завершився його контракт з Візелою, що виступає у другому дивізіоні чемпіонату Португалії.

У сезоні 2024/25 Лебеденко забив 3 голи та віддав 7 асистів у 31 матчі за клуб.

Віторія Гімарайнш в минулому сезоні фінішувала 6-ю в елітному дивізіоні португальської першості.

Раніше повідомлялося, що атакувальний півзахисник Динамо Київ і молодіжної збірної України U-21 Антон Царенко проведе ще один сезон у оренді в польській Лехії з Гданьська.