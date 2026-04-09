Барселона націлилась на зірку Мілана

Лівий вінгер Мілана Рафаел Леау може продовжити футбольну кар'єру у каталонській Барселоні.

Про це інформує Goal.

Каталонці вже намагалися придбати португальського атакувального футболіста, але "россонері" встановили цінник у вигляді понад 100 мільйонів євро. Така вартість відлякала "блаугранас".

Тепер трансферна вартість Леау може значно зменшитися на тлі погіршення стосунків між гравцем та керівництвом італійського гранда.

У такому переході зацікавлений особисто президент Барселони Жоан Лапорта. Мілан готовий розглянути пропозицію на Леау, яка складе близько 50 мільйонів євро.

Портал Transfermarkt оцінює вартість вінгера збірної Португалії у 65 мільйонів євро, а контракт Леау з Міланом розрахований до кінця червня 2028-го.

Раніше повідомлялось, що клуб Серії А призупинив перемовини з футболістом щодо нової угоди. Керівництво Мілана незадоволене рівнем гри та поведінкою Леау в поточному сезоні, та наразі не впевнене в доцільності продовження співпраці.

Нагадаємо, що португалець виступає за італійців із літа 2019-го, коли перебрався з французького Лілля. Відтоді провів за "россонері" вже 285 матчів, у яких відзначився 80 голів та 64 асисти.

