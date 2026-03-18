Капітан Інтера назвав свою футбольну мрію

Аргентинський форвард Лаутаро Мартінес розповів, яку мрію хоче втілити в життя до завершення кар'єри.

Його слова передає Goal.com.

Капітан Інтера заявив, що сподівається ще раз зіграти за Расінг Авельянеда, у складі якого він розпочинав професійні виступи.

"Повернення до Расінга – це те, чого я хотів би в майбутньому. Я намагаюся переконати свою дружину, яка мене підтримує. Звичайно, це залежить від багатьох чинників – сімейних обставин, а також мого фізичного стану. Моя мрія – повернутися й пограти за Расінг хоча б рік. Коли саме – я не знаю. У мене ще залишилося три роки контракту з Інтером, і я хотів би довго залишатися у великому футболі, адже почуваюся добре й досі досить молодий. Але в майбутньому я хотів би повернутися до Расінга, щоб мої діти також відчули ту любов, яку фанати цього клубу мають до мене", – сказав Мартінес.

Він зізнався, що регулярно спілкується з Дієго Міліто, який нині є президентом аргентинського клубу. За словами Лаутаро, в нього дуже тісний зв'язок із Расінгом, де на нього також чекають.

"Ми говоримо про Расінг, який зараз переживає непрості часи, але я надіслав йому слова підтримки для клубу. Одного дня, коли я повернувся до Аргентини, щоб приєднатися до національної збірної, я одразу поїхав на базу клубу, де друг мого брата грав за резерв. Там я зустрів тренера Костаса, який сказав мені повернутися сюди наступного року після чемпіонату світу. Бажання повернутися до Расінга завжди зі мною – через ті враження, які я там отримав. Вони дозволили мені стати тим, ким я є сьогодні", – розповів футболіст.

Зазначимо, що Лаутаро Мартінес улітку 2018 року перейшов із Расінга до Інтера за 25 мільйонів євро. У складі аргентинського клубу він провів 62 матчі, у яких забив 27 голів і віддав 6 асистів.

Його чинний контракт із "нерадзуррі" розрахований до завершення сезону-2028/29. Наразі міланський колектив лідирує в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи найближчого переслідувача на вісім очок за дев'ять турів до завершення чемпіонату.