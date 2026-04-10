Капітан Інтера отримав рецидив м’язової травми

Олег Дідух — 10 квітня 2026, 17:17
Капітан Інтера отримав рецидив м’язової травми
Лаутаро Мартінес
Getty Images

Форвард і капітан міланського Інтера Лаутаро Мартінес отримав рецидив м'язової травми.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

За їхньою інформацією, у 28-річного аргентинця виявлено розтягнення литкового м'яза лівої ноги. Це травма, ідентична тій, яку він отримав у лютому поточного року в виїзному матчі Ліги чемпіонів проти Буде/Глімт.

Після тієї травми Мартінес встиг провести лише один матч – поєдинок 31 туру Серії А проти Роми, де Інтер переміг 5:2, а сам аргентинець оформив дубль.

Цього разу пошкодження оцінюється як менш серйозне. За прогнозами лікарів, Мартінес пропустить близько двох тижнів. Таким чином, він пропустить матчі Серії А проти Комо та Кальярі (12 і 17 квітня) та матч-відповідь півфіналу Кубку Італії проти того ж Комо (21 квітня). Очікується, що форвард повернеться у гру 26 квітня в матчі 34 туру Серії А проти Торіно.

У поточному сезоні на рахунку Мартінеса 20 голів і 4 асисти в 36 матчах за Інтер у всіх турнірах. Аргентинець впевнено очолює бомбардирську гонку Серії А з 16 голами.

травма Лаутаро Мартінес Інтер Мілан

Лаутаро Мартінес

Капітан Інтера назвав свою футбольну мрію
Лідер Інтера пропустить близько місяця через травму
Капітан Інтера став найкращим гравцем місяця в Серії А
Інтер втратив ключового захисника перед матчем з Аяксом, участь капітана також під питанням
Конфлікт в Інтері: дружина одного із лідерів команди публічно посварилася із капітаном

