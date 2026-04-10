Капітан Інтера отримав рецидив м’язової травми

Форвард і капітан міланського Інтера Лаутаро Мартінес отримав рецидив м'язової травми.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

За їхньою інформацією, у 28-річного аргентинця виявлено розтягнення литкового м'яза лівої ноги. Це травма, ідентична тій, яку він отримав у лютому поточного року в виїзному матчі Ліги чемпіонів проти Буде/Глімт.

Після тієї травми Мартінес встиг провести лише один матч – поєдинок 31 туру Серії А проти Роми, де Інтер переміг 5:2, а сам аргентинець оформив дубль.

Цього разу пошкодження оцінюється як менш серйозне. За прогнозами лікарів, Мартінес пропустить близько двох тижнів. Таким чином, він пропустить матчі Серії А проти Комо та Кальярі (12 і 17 квітня) та матч-відповідь півфіналу Кубку Італії проти того ж Комо (21 квітня). Очікується, що форвард повернеться у гру 26 квітня в матчі 34 туру Серії А проти Торіно.

У поточному сезоні на рахунку Мартінеса 20 голів і 4 асисти в 36 матчах за Інтер у всіх турнірах. Аргентинець впевнено очолює бомбардирську гонку Серії А з 16 голами.