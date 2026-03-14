Аталанта врятувалася від поразки Інтеру в матчі 29 туру Серії А

У суботу, 14 березня, низкою матчів продовжилася програма 29 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Інтер вдома не зміг переграти Аталанту, втративши перемогу перед фінальним свистком.

У середині першого тайму "неррадзурі" вперед вивів Еспозіто, однак з 7 хвилин до завершення зустрічі Крстович відновив паритет на табло, а більше команди не забивали.

У підсумку Інтер набрав 68 очок та втратив можливість закріпити своє лідерство в турнірній таблиці першості. Тепер свій шанс матиме Мілан, який у разі перемоги у своєму протистоянні буде відставати від прямого конкурента на 5 залікових балів.

Чемпіонат Італії – Серії А

29 тур, 14 березня

Інтер – Аталанта 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 26 Еспозіто, 1:1 – 83 Крстович

19:00 Наполі – Лечче

21:45 Удінезе – Ювентус

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Торіно розгромив Парму.