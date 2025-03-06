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Мартінес: Я був би радий провести всю кар'єру в Інтері

Станіслав Лисак — 6 березня 2025, 09:23
Лаутаро Мартінес
Лаутаро Мартінес
Getty Images

Форвард Інтера Лаутаро Мартінес заявив, що був би радий провести всю свою кар'єру в міланському клубі.

Слова аргентинського нападника після матчу Ліги чемпіонів з Феєнордом (2:0) передає інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на Sky Sports.

"Звичайно, я був би радий провести решту своєї кар'єри в Інтері. Я люблю цей клуб, відчуваю себе тут чудово кожного дня. Я підписав нову угоду минулого літа, навіть після того, як отримав багато пропозицій. Я дуже щасливий і пишаюся тим, що граю в Інтері", – підсумував Мартінес.

Нагадаємо, що Лаутаро Мартінес відзначився голом у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти Феєнорда. Цей м'яч став 18-м для аргентинця у найпрестижнішому клубному турнірі, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром Інтера в історії в Лізі чемпіонів.

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Також Лаутаро посідає п’яте місце в рейтингу найкращих бомбардирів у історії Інтера в усіх турнірах. На його рахунку 146 голів у 319 матчах.

У нинішньому сезоні 27-річний аргентинський форвард відіграв 37 поєдинків за "нерадзуррі", забив 17 голів та віддав 6 асистів.

Інтер Ліга чемпіонів Чемпіонат Італії, Серія А Лаутаро Мартінес

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