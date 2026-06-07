Лаутаро Мартінес – про завдання на ЧС-2026: Повинні захищати те, чого досягли в Катарі

Форвард збірної Аргентини Лаутаро Мартінес озвучив завдання, які стоять перед "Альбіселесте" на чемпіонаті світу 2026 року.

Його слова цитує Mundo Albiceleste.

Збірна Аргентини ставить перед собою тільки найвищі цілі, а тому їде на Мундіаль захищати титул.

"Ми повинні їхати захищати те, чого досягли в Катарі. Буде непросто, але ми віддамо все, щоб Аргентина якомога вище завершила цей чемпіонат", – сказав Мартінес.

Напередодні ЧС-2026 Лаутаро набрав чудову форму. У товариському поєдинку проти Гондурасу (2:0) форвард записав на свій рахунок гол плюс пас.

"Я дуже добре підготувався, насамперед ментально. У Катарі я не вийшов на той індивідуальний рівень, на який розраховував. Саме тому я хочу награти якомога більше хвилин і набиратися впевненості. Я викладаюся на максимум на кожному тренуванні. Сподіваюся, ми продовжимо рухатися цим шляхом", – зауважив Мартінес.

28-річний Лаутаро зіграв за Аргентину 76 матчів, у яких забив 37 голів. На ЧС-2022 форвард провів шість поєдинків, але не відзначився жодною результативною дією.

Нагадаємо, що Аргентина є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 "Альбіселесте" перемогли Францію у серії пенальті.

Раніше повідомлялося, що Аргентина оголосила заявку на ЧС-2026. У списку присутній Ліонель Мессі, для якого цей Мундіаль може стати останнім в кар'єрі.