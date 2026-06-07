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Лаутаро Мартінес – про завдання на ЧС-2026: Повинні захищати те, чого досягли в Катарі

Сергій Шаховець — 7 червня 2026, 11:43
Лаутаро Мартінес – про завдання на ЧС-2026: Повинні захищати те, чого досягли в Катарі
Лаутаро Мартінес
Getty Images

Форвард збірної Аргентини Лаутаро Мартінес озвучив завдання, які стоять перед "Альбіселесте" на чемпіонаті світу 2026 року.

Його слова цитує Mundo Albiceleste.

Збірна Аргентини ставить перед собою тільки найвищі цілі, а тому їде на Мундіаль захищати титул.

"Ми повинні їхати захищати те, чого досягли в Катарі. Буде непросто, але ми віддамо все, щоб Аргентина якомога вище завершила цей чемпіонат", – сказав Мартінес.

Напередодні ЧС-2026 Лаутаро набрав чудову форму. У товариському поєдинку проти Гондурасу (2:0) форвард записав на свій рахунок гол плюс пас.

"Я дуже добре підготувався, насамперед ментально. У Катарі я не вийшов на той індивідуальний рівень, на який розраховував. Саме тому я хочу награти якомога більше хвилин і набиратися впевненості.

Я викладаюся на максимум на кожному тренуванні. Сподіваюся, ми продовжимо рухатися цим шляхом", – зауважив Мартінес.

28-річний Лаутаро зіграв за Аргентину 76 матчів, у яких забив 37 голів. На ЧС-2022 форвард провів шість поєдинків, але не відзначився жодною результативною дією.

Нагадаємо, що Аргентина є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 "Альбіселесте" перемогли Францію у серії пенальті.

Раніше повідомлялося, що Аргентина оголосила заявку на ЧС-2026. У списку присутній Ліонель Мессі, для якого цей Мундіаль може стати останнім в кар'єрі.

Лаутаро Мартінес Збірна Аргентини з футболу

Лаутаро Мартінес

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