Нападник Шахтаря близький до підписання контракту з бразильським Фламенгу

Бразильський Фламенгу близький до того, щоб узгодити умови особистого контракту з форвардом Шахтаря Лассіною Траоре.

Про це повідомив інсайдер Екрем Конур у соцмережі Х.

Кандидатуру гравця схвалив новий директор футболу Фламенгу Жозе Боту, який раніше був директором департаменту селекції Шахтаря. Саме за його участі "гірники" підписували буркінійця з Аяксу.

Раніше стало відомо, що керівництво Шахтаря хоче продати нападника, який є найбільш високооплачуваним футболістом донецької команди.

Раніше буркінійськй форвард відвідав поєдинок 1/32 Кубку Франції, в якому Ланс на своєму полі приймав ПСЖ. Появу футболіста на поєдинку місцеві джерела вже пов'язали з тим, що саме Ланс є головним претендентом на нападника.

Траоре наразі має мало ігрової практики. У нинішньому сезоні буркінієць програє конкуренцію українцю Данилу Сікану за місце у стартовому складі. Цього сезону нападник провів за "гірників" 18 матчів, забив 3 голи та віддав 2 гольових передачи. На даний момент, портал Transfermarkt оцінює гравця у 5 мільйонів євро.