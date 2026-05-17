ЛАСК вперше за 61 рік став чемпіоном Австрії

Олексій Мурзак — 17 травня 2026, 20:10
ЛАСК став переможцем чемпіонату Австрії сезону-2025/26.

У вирішальному турі він розгромив Аустрію (3:0) та з 39 очками за підсумками міні-турніру між лідерами першості випередив у таблиці Штурм, який має 37 очок.

ЛАСК став чемпіоном Австрії вдруге у своїй історії та вперше за 61 рік.

У 1965 році клуб оформив "золотий" дубль, вигравши чемпіонат та Кубок Австрії. Цього сезону він повторив таке ж досягнення. Цікаво, що це єдині 4 трофея за 118-річну історію команди.

ЛАСК був заснований у 1908 році і наступного сезону разом зі Штурмом виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Напередодні Селтік став чемпіоном Шотландії, продовживши домінування грандів у Прем'єршипі.

