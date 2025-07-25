Лапорта – про клубний ЧС: Барселона б його виграла

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про відсутність команди на клубному чемпіонаті світу та оцінив шанси каталонців на ймовірний успіх.

Слова функціонера наводить Mundo Deportivo.

"Мені не подобається те, що нас там не було. Мені б хотілось, щоб Барселона там зіграла – ми б його скоріш за все виграли.

Ми повинні були там бути з огляду на історію. Деяким командам видавали вайлд кард, але при всій повазі, вони не можуть з нами конкурувати в сенсі історичності", – розповів Лапорта.