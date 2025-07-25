Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лапорта – про клубний ЧС: Барселона б його виграла

Володимир Максименко — 25 липня 2025, 14:25
Лапорта – про клубний ЧС: Барселона б його виграла
Ханс-Дітер Флік та Жоан Лапорта
Getty images

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про відсутність команди на клубному чемпіонаті світу та оцінив шанси каталонців на ймовірний успіх.

Слова функціонера наводить Mundo Deportivo.

"Мені не подобається те, що нас там не було. Мені б хотілось, щоб Барселона там зіграла – ми б його скоріш за все виграли.

Ми повинні були там бути з огляду на історію. Деяким командам видавали вайлд кард, але при всій повазі, вони не можуть з нами конкурувати в сенсі історичності", – розповів Лапорта.

Зазначимо, що на клубний ЧС вайлд-кард отримала лише одна команда – Інтер Маямі, решта потрапила на турнір завдяки високому рейтингу у своїй конфедерації.

Переможцем цьогорічного розіграшу КЧС став Челсі, який у фіналі розгромив ПСЖ.

Раніше Енцо Мареска заявив, що клубний чемпіонат світу може стати важливішим за Лігу чемпіонів.

Барселона Клубний чемпіонат світу Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Жоан Лапорта

Жоан Лапорта

Лапорта прокоментував претензії Атлетика до Барселони щодо можливості підписання Вільямса
Барселона планує продати сімох футболістів
Лапорта: Барселона працює над дійсно потужним підписанням
Президенти Барселони та УЄФА зустрілися, щоб обговорити покарання клубу за порушення правил ФФП
Лапорта оцінив можливість трансферу Голанда в Барселону

Останні новини