Лапорта – про клубний ЧС: Барселона б його виграла
Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про відсутність команди на клубному чемпіонаті світу та оцінив шанси каталонців на ймовірний успіх.
Слова функціонера наводить Mundo Deportivo.
"Мені не подобається те, що нас там не було. Мені б хотілось, щоб Барселона там зіграла – ми б його скоріш за все виграли.
Ми повинні були там бути з огляду на історію. Деяким командам видавали вайлд кард, але при всій повазі, вони не можуть з нами конкурувати в сенсі історичності", – розповів Лапорта.
Зазначимо, що на клубний ЧС вайлд-кард отримала лише одна команда – Інтер Маямі, решта потрапила на турнір завдяки високому рейтингу у своїй конфедерації.
Переможцем цьогорічного розіграшу КЧС став Челсі, який у фіналі розгромив ПСЖ.
Раніше Енцо Мареска заявив, що клубний чемпіонат світу може стати важливішим за Лігу чемпіонів.