Лапорта: Для Мессі двері Барселони відкриті

Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що легендарний аргентинський форвард Ліонель Мессі може в майбутньому повернутися в каталонський клуб у тій чи іншій ролі.

Слова функціонера наводить Sport.es.

"Лео буде пов'язаний з Барселоною так, як він захоче. Двері Барси для нього відкриті, якщо він захоче продовжувати зміцнювати і примножувати велич такої інституції, як Барселона", – заявив президент каталонського клубу.

Нагадаємо, напередодні Лапорту було переобрано президентом Барселони на ще один п'ятирічний термін. Це буде його третя каденція на чолі каталонського клубу.

Ліонель Мессі покинув Барселону влітку 2021 року на правах вільного агента, у форварда склалися з президентом клубу погані стосунки.