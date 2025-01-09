Ланс скасував трансфер одноклубника Циганкова через добу після підписання

Французький Ланс вимушений відмовитись від воротаря Жирони Пау Лопеса, якого підписала напередодні.

Про це повідомляє пресслужба "червоно-золотих".

Клуб досяг угоди з футболістом та Марселем, який володіє правами на Лопеса. Втім, Жирона виступила з вимогою залишити їй воротаря до 29 січня, оскільки має чинний договір про оренду гравця.

Такі умови Ланс порахував неприйнятними, тому вимушений був скасувати перехід.

У сезоні-2024/25 Лопес зіграв всього один матч, в якому пропустив один гол.

Раніше повідомлялось, що Жирона збирається внести Крапивцова у заявку на матчі Ла Ліги та Ліга чемпіонів.